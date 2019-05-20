ABD'den Erdoğan'a: ''S-400 alımını iptal et''

Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi'nde hazırlanan önergede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile ABD-Türkiye ortaklığını ve Türkiye'nin NATO'daki rolünü tehlikeye atacak bir askeri ilişkiye girmekten kaçınması çağrısı yapıldı.

Alımın iptali çağrısı yapan tasarının altında, Temsilciler Meclisi'nin 2 numaralı Demokrat Partilisi Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Kevin McCarthy, Engel ve Dışilişkiler Komitesi'nin en üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Michael McCaul, Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey, üst düzey Cumhuriyetçi üye Key Granger, Adalet Komitesi Başkanı Jerolld Nadler ve üst düzey Cumhuriyetçi üye Doug Collins'in imzası var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldiği sohbette S-400 anlaşmasında geri adım atılmayacağını dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de ortak üretim söz konusu olacak."