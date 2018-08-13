ABD'den Türkiye'ye bir yaptırm daha; Trump imzaladı

ABD'nin 2019 yılı bütçesi savunma harcamaları yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Bu imza Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. ABD'nin üst üste açıkladığı yaptırımlara bir yenisini ekleyen karar ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump resmen F-35 savaş uçaklarının teslimatını askıya alan bütçe yasasını onaylamış oldu.

Trump'ın bu imzası Türkiye'ye F-35 satışına ve devrine sınırlama getiriyor. İmzayla birlikte Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmamasının değerlendirileceği rapor tamamlanana kadar F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.



RAPOR İÇİN 90 GÜN SÜRE VAR

Raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının iki ülke ilişkilerine etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu rapor sunulmadıkça Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmayacak.

Tasarı, ABD Başkanı Trump'a Rusya'dan silah satın alıp ABD'den de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.