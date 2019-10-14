ABD'den ''Türkiye'ye daha sert bir yaptırım paketi'' çıkışı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Türkiye'ye yönelik Kongre'nin Beyaz Saray'ın önerdiğinden daha güçlü bir yaptırım paketi geçirmesi gerektiğini savundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bu sabah Senatör Lindsey Graham ile konuşmaktan mutluluk duyuyorum.İlk yapacağımız işin iki partili, iki meclisli bir yasa tasarısı ile Başkan'ın tehlikeli Suriye kararını geri çevirmek olduğu konusunda fikir birliğinde bulunduk.

Bundan sonra Saray'ınkine benzer, iki partili ve iki meclisli en güçlüsünden bir yaptırım paketi bir araya getirmeliyiz.

Başkanın Türklere Suriye'yi bombalamak ve IŞİD'i serbest bırakmak için yeşil ışık yaktığını düşündüğümüzde, Beyaz Saray'dan daha sert bir yaptırım paketi geçirmemiz gerekiyor"

SENATÖR GRAHAM: PELOSİ KAYBEDECEK VAKİT OLMADIĞINA İŞARET ETTİ

ABD Başkan Donal Trumpnın birçok konuda en önemli destekçilerinden olan ancak, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna en fazla tepki gösteren isimlerin başında gelen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iki partinin ortak yaptırım çıkarmasını Pelosi'nin desteklediğini duyurmuştu.

Graham Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Demin Meclis Başkanı Pelosi ile Türkiye'nin Suriye'yi istilasına ilgili Kongre'nin eylemi konusunda konuştum. Meclis Başkanı, Türkiye'nin Suriye'deki zorbalığına karşı iki partili yaptırımları destekliyor. Aynı zamanda Kürt müttefikler için destek göstermemiz gerektiğine inanıyor ve IŞİD'in dirilmesinden endişeleniyor.

Başkan Trump'ın Kongre ile birlikte çalışma istekliliğini takdir ederek yaptırım taslağı hazırlayıp hızla geçirmek için iki parti arasında mekik dokuyarak Kongre'nin her iki kanadı düzeyinde çalışacağım. Meclis Başkanı, konuşmamızda, kaybedecek vakit olmadığına işaret etti."