Amerika'da PKK yandaşlarına Türk korumalar müdahale etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri düzenledi ve taşkınlık yaptı. ABD polisi yetersiz kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gidenler ile Türkiye aleyhine slogan atan grup arasında kavga çıktı. Cumhurbaşkanlığı korumaları müdahale etti.

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan az sayıdaki terör örgütü yandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye ve Erdoğan aleyhine slogan atmaya başladı.

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerildi.

Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler müdahale etti. Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı.

Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem