Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump açıklaması
Maden ocağından sabaha karşı acı haber !
Maden ocağından sabaha karşı acı haber !
Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Kritik görüşmede kim, neyi savundu ?
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Papa'ya küfür etmişti ! O başkandan ''Türkiye'' çağrısı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 11 terörist öldürüldü
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Şirketler 2019 seçimleri için hazırlıklara başladı
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Baraj inşaatında kaza ! Ölü ve yaralılar var
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
Esed yine rahat durmadı! Vakum bombalı saldırı düzenledi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 17 Mayıs 2017 07:15

Amerika'da PKK yandaşlarına Türk korumalar müdahale etti

Türkiye'nin Washington Büyülelçiliği Rezidansı önünde toplanan PKK yandaşları ortalığı karıştırdı.

Amerika'da PKK yandaşlarına Türk korumalar müdahale etti
A+ A-

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan terör örgütü PYD/PKK yandaşları izinsiz gösteri düzenledi ve taşkınlık yaptı. ABD polisi yetersiz kalınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gidenler ile Türkiye aleyhine slogan atan grup arasında kavga çıktı. Cumhurbaşkanlığı korumaları müdahale etti.

Büyükelçilik Rezidansı önünde toplanan az sayıdaki terör örgütü yandaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişi esnasında Türkiye ve Erdoğan aleyhine slogan atmaya başladı.  

ABD polisinin yetersiz güvenlik önlemi aldığı ve müdahale etmediği esnada çıkan arbedede Alp Kenan Dereci adlı Türk vatandaşı başından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Dereci'ye saldıranlarla ilgili Amerikan polisinin Türklerin şikayetlerini dikkate almaması gösterilerine devam etmesi üzerine ortam gerildi.

Daha sonra olay yerindeki Cumhurbaşkanlığı korumaları ve diğer Türkler müdahale etti. Korumaların müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı. 

Hainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylemHainlerden Beyaz Saray'ın önünde eylem

 

AA

türkiye , washington , büyükelçilik , pyd , abd , pkk