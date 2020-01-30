Hakim karşısında esrar yaktı !

ABD'nin Tennessee eyaletinde esrar bulundurduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan 20 yaşındaki Spencer Boston, duruşma sürerken esrar içtiği için gözaltına alındı.

Wilson Bölgesi Şerif Departmanı'ndan Scott Moore'un açıklamalarına göre Boston, hakim karşısında savunma yaparken esrarın neden ülkede yasallaştırılması gerektiğine dair görüşlerini sundu.

T24'ün aktardığı habere göre, Boston bu açıklamalarını "vurgulamak" için cebinden esrarlı sigara çıkardı ve mahkeme salonunun ortasında yaktı. Salondaki güvenlik personeli durumu hızlı bir şekilde fark etti ve 20 yaşındaki adamı dışarı çıkardı.

Boston, salonda çıkarılırken, "Bu insanlar daha iyisini hak ediyor" diye bağırdı.

CNN International'a konuşan Moore, Boston salondan çıkarılırken herkesin güldüğünü aktardı.

Boston bu olay sebebiyle esrar bulundurmanın yanı sıra "kamu düzenini bozan davranış" sergilemekten de suçlu bulundu.

Boston ayrıca "itaatsizlik" sebebiyle 10 gün hapis yatacak.