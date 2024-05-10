Otobüste seri tacizci kamerada: Her geçen kadını taciz etti

İzmir'de yaşanan iğrenç olayda, otobüsün hemen girişindeki koltukta oturan yaşça büyük bir erkek yolcunun yanından geçen her kadını tek tek taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.

Toplu taşımadaki taciz iğrençliklerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de bir otobüste yolculuk eden erkek yolcu, koltuğunda otururken yanından kadın yolcular geçtikçe elini kucağından indirip her kadını tek tek taciz etti. Tacizci yanından erkek yolcular geçerken elini çekti, kadın yolcular geçerken ise tekrar koridora doğru uzattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde toplu taşımada yaşanan iğrenç anlar saniye saniye kameralara yansırken görüntülere büyük tepki yağdı.