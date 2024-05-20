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Prof. Dr. Ercan'dan ''Balıkesir'' uyarısı: 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir

Prof. Dr. Ercan'dan ''Balıkesir'' uyarısı: 7 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir
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Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir için deprem uyarısında bulundu. Ercan bölgede 7 büyüklüğüne kadar bir deprem meydana gelebileceğini belirterek, ''Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli.'' dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Balıkesir'de yaşanılabilecek deprem riskine ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ercan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ili, Ege düşüntülü ile Marmara Kuzey Anadolu yanal kırıklarından etkilenir. Balıkesir, Havran-Balya, Edremit Koyu-Ayvacık, Yenice-Gönen Çan-Biga, Manyas, Sarıköy,Edincik, Etili kırıkları 30 yılda bir M7’e dek deprem üretebilir. Balıkesir, ovaya değil, batıya yerleşmeli."

Etiketler balıkesir ahmet ercan deprem
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