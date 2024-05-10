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Selçuk Tepeli'den Özgür Özel'e tepki: ''Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim''

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CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ile yaptığı görüşmeyi eleştiren Now TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli canlı yayında "Mesela ben olsam Taha yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makamında AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ü ağırlamıştı.

Karagöz ziyaretini sosyal medya hesabından, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sn. Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” notuyla duyurdu.

Karagöz’ün Özel’i ziyaret etmesi sosyal medyada tepki topladı. Karagöz’ün paylaşımın altına yüzlerce yorum gelirken gazetecilerden ve tanınmış isimlerden de tepkiler geldi.

Now Haber sunucusu gazeteci Selçuk Tepeli, Taha Hüseyin Karagöz’ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesi ve fotoğraf çekmesine tepki göstererek “Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.” ifadelerini kullandı.

Karagöz sosyal medyadan yanıt verdi

Selçuk Tepeli'nin bu sözleri üzerinden sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Karagöz, "önce gönlün olsun buyur Selçuk Küpeli" diyerek Özgür Özel'in yanına Selçuk Tepeli'nin fotoğrafını montajladığı bir fotoğraf paylaştı.

Karagöz ardında da Selçuk Tepeli için "bu şey" diyerek, "Bu şey benim haberimi benden izinsiz bir şekilde kullanmıştı Ancak FairPlay‘i gözeterek ses etmemiştim Bunun için de ayrı bir telif davası açacağım" açıklamasını yaptı.

Etiketler taha hüseyi nkaragöz selçuk tepeli tepki özgür özel
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