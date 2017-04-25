Obama aylar sonra ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin önceki Başkanı Barack Obama, 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devrettikten sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktığı söyleşide, "Yeni görevim, genç liderleri teşvik etmek ve güçlendirmek olacak." dedi.

Görevini Trump'a devreden önceki Başkan Obama, yaklaşık 3 ay süren sessizlik döneminin ardından ilk kez kamuoyuna açık bir programa katıldı.



Chicago Üniversitesindeki Logan Sanat Merkezi'nde öğrenci liderleriyle gerçekleşen “Toplumsal Örgütlenme ve Sivil Katılım” konulu söyleşiye katılan Obama, başkanlık sonrası dönemde yapmayı planladığı projelerini açıkladı.

"Yeni nesil liderleri teşvik edeceğim"

Söyleşi boyunca Başkan Trump hakkında değerlendirme yapmayan Obama, yeni dönemde yapmak istediği en önemli görevin; genç ve yeni nesil liderleri teşvik etmek ve güçlendirmek olduğunu ifade etti.

"Muhtemelen ABD Başkanı olamazdım"

Obama, Chicago'daki farklı okullardan gelen yaklaşık 400 öğrencinin izlediği söyleşide, siyasete ilgi duyan öğrencilere; hata affetmeyen sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Lise boyunca yaptığım her şeyin fotoğraflarına sahip olsaydınız, muhtemelen ABD Başkanı olamazdım." dedi.

Farklı siyasi geçmişe sahip Amerikalılarla konuşulduğunda, insanların göründüğünden çok daha fazla ortak noktaya sahip olduklarının altını çizen Obama, konu "politika" olunca bu tezin doğruluğunu kaybettiğini söyledi.

Obama, mevcut politik bölünmeyi aşmanın, bu konuda en iyi konumda yer alan genç Amerikalıların bu alanda teşvik edilmesiyle mümkün olacağını savunarak, ABD'deki oy verme sistemi gibi sorunların da gençler tarafından çözüme kavuşturulacağına inandığını ifade etti.

"Göçmenlik sistemi gelişigüzel"

Amerikan göçmenlik sistemini de eleştiren Obama, ABD'deki göçmenlik sisteminin gelişigüzel bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

Söyleşi sırasında daha çok genç liderleri dinlemeyi tercih eden Obama, "Anlamanın en iyi yolu dinlemektir. Cevap vermek yerine, dinleyin. Bunu evlilikte öğrendim." esprisiyle salondakileri güldürdü.



Yaklaşık 1,5 saat süren söyleşiye Obama'nın yanı sıra Max Freedman, Tiffany Brown, Ramuel Figueroa, Kelsey McClear, Ayna Watkins ve Harish Patel adlı öğrenci liderleri katıldı.