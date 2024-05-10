Denizbank’tan CNN Türk'e çok sert yanıt

CNN Türk ekranlarında yayınlanan A'dan Z'ye adlı programda Seçil Erzan davasına ilişkin yapılan yayına Denizbank'tan çok sert bir yanıt geldi. Denizbank'tan yapılan açıklamada canlı yayında bilirkişi raporunun bağlamından koparılarak tahrif edilerek aktarıldığı belirtildi ve CNN Türk hakkında hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Denizbank'tan yapılan açıklamada Seçil Erzan davasına ilişkin bilirkişi raporunun bağlamından koparılarak aktarıldığı, tahrif edilerek paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada söz konusu görüntülerin orijinal hallerine de yer verildi

Denizbank’tan yapılan açıklamada CNN Türk ekranlarında yayınlanan A'dan Z'ye adlı programda İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. sayılı dosyası içinde yer alan CD’lerin ve disklerin görüntü ve çözümünün yapılması sonucu dosyaya giren 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporundaki görüntülerin “gerçeğinden farklı olarak üretilmiş bir senaryo içinde, basın ahlakı ve hukuk kurallarına aykırı biçimde ekranlara taşındığı” belirtildi.

İşte Denizbank'tan yapılan o açıklama:

CNN TURK televizyonu; 10.05.2024 tarihinde yayınlanan “A’dan Z’ye / Gündem” isimli programında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. sayılı dosyası içinde yer alan CD’lerin ve disklerin görüntü ve çözümünün yapılması sonucu dosyaya giren 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporundaki görüntüleri, gerçeğinden farklı olarak ÜRETİLMİŞ BİR SENARYO içinde, basın ahlakı ve hukuk kurallarına aykırı biçimde ekranlarına taşımıştır.

Özellikle vurgulamak isteriz ki; anılan yayında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak, Adli Bilişim Uzmanları tarafından hazırlanan 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporu bağlamından kopartılmış; ADETA İÇERİĞİ TAHRİF EDİLMEK SURETİYLE kamuoyuna servis edilmiştir.

Yayında gösterilen bilirkişi raporu; Levent Büyükdere şubesine ait olan ve bizzat bankamız tarafından Nisan 2023 tarihinde soruşturma makamlarına teslim edilen, toplam 162 adet CD ve 18 adet disk içinde yer alan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu oluşturulan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası içinde yer alan iddianamede müşteki, sanık veya tanık sıfatıyla bulunan kişilerin şubeye giriş ve çıkışları ile şubedeki işlemlerine ilişkin görüntülerin çözümüne ilişkin rapordur. Rapor; ilgili yayında İDDİA EDİLENİN AKSİNE, SİLİNMİŞ KAMERA KAYITLARININ GERİ GETİRİLMESİ VEYA KURTARILMASI SURETİYLE OLUŞTURULMUŞ DEĞİLDİR.

Anılan raporda; dava ile ilgili bazı kişilerin HANGİ TARİHLERDE ŞUBEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTIKLARI BİR TABLO HALİNDE AYRINTILI BİR ŞEKİLDE BELİRTİLDİĞİ ve TÜM GÖRÜNTÜLERE “HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMAKSIZIN” yer verildiği halde, ilgili yayında söz konusu görüntüler yayıncı tarafından KENDİLERİNCE YARATILAN VE GERÇEKLE İLGİSİ BULUNMAYAN BİR OLAY ÖRGÜSÜ İÇİNDE VE HER BİR GÖRÜNTÜ ALTINA, ÜRETİLEN SENARYOYA UYGUN BİR AÇIKLAMA YAPILMAK SURETİYLE servis edilmiştir.

Yapılan yayın habercilik etiğine uygun olmadığı gibi; sonucu olarak ortaya çıkan bilgi kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla ekte sunulan detaylı açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Diğer yandan hatırlatmak isteriz ki; daha önce de aynı TV kanalı aynı muhabiri aracılığıyla, ilgili konu çerçevesinde Banka’nın üst düzey yöneticisinin Erzurum’da çekilmiş fotoğraflarını Fransa’da kayak tatilinde çekilmiş gibi aktararak gerçekleri saptıran müşteki avukatını ekranlarına çıkarmış ve yine kamuoyunu yanıltan bir habere imza atmıştı.

Kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı ve maksatlı olduğu anlaşılan söz konusu yayınlara istinaden Bankamız, ilgili yayın kuruluşu ve muhabir hakkındaki hukuki süreci de başlatmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu

10 MAYIS 2024 TARİHLİ CNN TURK YAYININDA ÇARPITILAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA:

1. TERİM ARICAN

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Terim Arıcan, tüm süreçte Seçil Erzan’a 02.11.2022 tarihinde para teslim ettiğini belirttiği halde, “PARALARIN BANKADA TESLİM EDİLDİĞİ ANLAR” alt yazısı ile verilen görüntüler 13.01.2023 tarihine ilişkindir. Terim Arıcan, olay tarihinin çok öncesinden bu yana bankamız müşterisidir. Yayında verilen 13.01.2023 tarihli görüntü, o tarihte gerçek bir bankacılık işlemi olan PARA ÇEKME işlemi yapmak amacıyla şubeye gelişine ilişkin olup, bu görüntünün, halen görülmekte olan dava ile ilgisi olmadığı açıktır.

2 EMRE BELÖZOĞLU-VOLKAN BAHÇEKAPILI

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Yine görüntülerde yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı; 17.03.2023, 18.03.2023 ve 28.03.2023 tarihlerinde Seçil Erzan’a para teslim ettiklerini iddia ettikleri halde, anılan yayında verilen görüntüler 07.04.2023 tarihine ilişkin görüntülerdir. Servis edilen görüntüler bu kişilerin 07.04.2023 tarihinde, dava konusu olayla ilgili olarak Seçil Erzan ile görüşmek için şubeye geldikleri ana ilişkin görüntüler olup, bu görüntülerin dava konusu para teslimine ilişkin görüntüler olmadığı da açıktır.

3. SELÇUK İNAN

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Görüntülerde yer alan ve bankamızın eski bir müşterisi olan Selçuk İnan, 20.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022, 05.10.2022 ve 06.10.2022 tarihlerinde Seçil Erzan’a elden para teslim ettiğini ve kendisine 04.09.2022, 30.09.2022 ve 28.03.2023 tarihli belgeler verildiğini iddia ettiği halde, anılan yayında “BANKA GÖREVLİSİ İNAN’A EVRAK VERİYOR” başlığı altında verilen görüntüler 07.03.2023 tarihine aittir. Selçuk İnan, bu tarihte yayında belirtilenin aksine Seçil Erzan’a para teslim etmek veya bir belge almak için değil HGS ETİKET SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI işlemi için şubeye gelmiştir.

4. EMRAH ÇOLAK

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Emrah Çolak’a ilişkin olarak verilen 11.01.2023 tarihli görüntüler, daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Emrah Çolak tarafından şubeye para yatırılmasına ilişkin görüntüler değil, aksine Emre Çolak’ın yaptığı havale üzerine Emrah Çolak tarafından şubeden para çekmesine ilişkin görüntülerdir.

Durum bu kadar açık ve net iken; anılan yayın kuruluşu tarafından “PARA TRAFİĞİNE AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ” “BANKA MI SUÇLU KİŞİLER Mİ SUÇLU”, “BANKANIN PARA ALIŞVERİŞİNDEN HABERİ OLMAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”, “FONA PARA YATIRAN HER İSİM ELİNDE BİR KAĞITLA BANKADAN AYRILIYOR” şeklindeki söylemlerle oluşturduğu haber içeriğinin, bilirkişi raporunda belirtilen görüntülerin HALEN İSTANBUL 41. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVA KONUSU PARA TESLİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER OLDUĞU yönünde GERÇEĞE AYKIRI BİLGİ YAYMAK suretiyle; kamuoyunda ve mahkeme nezdinde MANİPÜLASYON yapma amacına hizmet ettiği tartışmasızdır.