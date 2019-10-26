PKK/YPG ile ilgili bomba iddia !

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Türkiye-Suriye sınırından 30 kilometre güneye çekilmesini hüküm altına alan Soçi mutabakatının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kürtleri bölgede yalnız bıraktığı” söylemi hakkında, İsrail gazetesi Jerusalem Post yazarından dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Jerusalem Post yazarı Mike Evans, “Şaşırmayın, Donald Trump bağımsız Kürt devletini tanıyacak” başlıklı yazısında, “ABD Başkanı’nın Kürt egemenliğini ve devletini tanıma planı yaptığına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“BAŞKAN BİR SİYON DOSTU”

Independent Türkçe’nin haberine göre, Evan, medyanın çılgına döndüğünü ve Trump’a “Türkiye’nin, Kürtlerin işgal ettiği Suriye topraklarını kontrol etmesine izin veren kararı” nedeniyle saldırdığını savundu. Evans, “Donald Trump’ı gerçekten anlayan birkaç kişi var. Savunma ve yurtseverlik konusunda bu kadar güçlü bir başkanın, bizim bilmediğimiz bir şeyi bilerek böyle bir karar alması mümkün” dedi.

Trump’ın Kudüs’te kendisinin astığı ve üzerinde ABD Başkanı’nın 2016 seçimlerinde kampanya sloganı olan “Amerika’yı yeniden harika yap” sözünden hareketle “Trump İsrail’i yeniden harika yap” yazan 220 devasa panoyla karşılandığını aktaran Evans, “Başkan bir Siyon dostu. Bunu neden yaptın? Kudüs’ü tanımıyor ki’ dendiğini birçok kez duydum. Sadece gülümsedim ve soranlara ‘Donald Trump’ı tanımıyorsunuz’ dedim” ifadelerini kullandı.

İsrailli yazar, Jerusalem Post’ta yorum köşesinde 25 Ekim’de yayımlanan yazısına şöyle devam etti:

“Başkan Trump’ın Kürt egemenliğini ve devletini tanımaya dair bir planı olduğuna inanıyorum. Birçoğu ona, (Pers Kralı) Büyük Kiros’un adını vererek 'Kiros' diyor. Kürt halkının soyu antik Medlere dayanıyor. İsa’nın doğuşunu kutlamak için hediye getiren akil adamlar da Medlerdi. Başkan’ın onlar için bir hediyesi olduğuna inanıyorum.”

“Başkan Trump, ‘Mutlu Noeller’ demeyi sever, dolayısıyla Kürtlere bir Noel hediyesi açıklarsa şaşmayın” diyen Evans, “İran sınırlarında yer alan, ABD’nin askeri gücüyle birleşen bağımsız bir Kürt devleti -yalnızca İran için değil, Amerika’ya tepeden bakan Irak hükümetine karşı da- şah mat olurdu” diye ekledi.

“TÜRKİYE’YLE İSRAİL ARASINDA HİÇBİR SEVGİ KAYBI YAŞANMADI”

Mike Evans ayrıca, “Trump'ın Erdoğan'a karşı hiçbir saygısının olmadığına dair aklımda soru işareti yok. Hatırlarsanız, Amerikalı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmayı reddettiği için Türkiye ekonomisini tehdit eden başkanın ta kendisiydi. Türkler ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Sünni Körfez ülkeleri arasında ya da Türkiye’yle İsrail arasında hiçbir sevgi kaybı yaşanmadı. Başkan Trump’ın bağımsız bir Kürt devletini tanımadan önce Türkiye’ye istediklerini verdiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.