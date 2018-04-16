''Suriye'den 3 şeyi başarmadan çekilmeyeceğiz''

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD’nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

"Suriye’de yapacaklarımız henüz bitmedi" diyen Haley, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin harekete geçmek için hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doğrudan görüşmeyeceğini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik, ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DAEŞ'in tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' diye konuştu.

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Haley, "ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlıyor. Rusya'ya yeni yaptırımların gerekçesi Suriye'ye destek vermesi" dedi. Rusya'ya yeni yaptırımların önümüzdeki hafta açıklanacağı kaydedildi.

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