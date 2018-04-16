BİM'in sahibinden beklenen hamle geldi !
BİM'in sahibinden beklenen hamle geldi !
Starbucks, müşterileri gözaltına aldırdı
Starbucks, müşterileri gözaltına aldırdı
Yağışlar geri mi dönüyor ? Meteoroloji'den açıklama geldi
Yağışlar geri mi dönüyor ? Meteoroloji'den açıklama geldi
Beyaz Saray'dan Fransız liderin iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan Fransız liderin iddiasına yalanlama
8 aylık bebeğin ölümünde büyük şüphe
8 aylık bebeğin ölümünde büyük şüphe
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'da şok gelişme !
Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'da şok gelişme !
Arap Birliği'nde ''Türkiye karşıtı'' metin
Arap Birliği'nde ''Türkiye karşıtı'' metin
Başbakan Yıldırım'dan Dolar açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Dolar açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 16 Nisan 2018 08:53

''Suriye'den 3 şeyi başarmadan çekilmeyeceğiz''

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ABD'nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

''Suriye'den 3 şeyi başarmadan çekilmeyeceğiz''
A+ A-

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD’nin amacına ulaşana kadar Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.

"Suriye’de yapacaklarımız henüz bitmedi" diyen Haley, Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması halinde ABD’nin harekete geçmek için hazır olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doğrudan görüşmeyeceğini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik, ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DAEŞ'in tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' diye konuştu. 

RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR 

Haley, "ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlıyor. Rusya'ya yeni yaptırımların gerekçesi Suriye'ye destek vermesi" dedi. Rusya'ya yeni yaptırımların önümüzdeki hafta açıklanacağı kaydedildi. 

ABD Suriye'den çekilmeyecek mi ? Beyaz Saray açıkladıABD Suriye'den çekilmeyecek mi ? Beyaz Saray açıkladı

 

suriye , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM