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  4. 18 Nisan 2018 10:15

Trump'ın ''Türkiye'' tweeti alay konusu oldu

ABD Başkanı Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle 35 yıl hapis cezası istenen Amerikan vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında bir mesaj paylaştı.

Trump'ın ''Türkiye'' tweeti alay konusu oldu
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Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.

Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor...

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Brunson, pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, geçtiğimiz gün ilk kez çıkarıldığı mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

TRUMP'IN TWEETİNE YORUM: SEN BİR AJAN OLACAK KADAR ZEKİ DEĞİLSİN

ABD Başkanı Trump'ın tweetinin altına binlerce yorum yapıldı. Chrys Stevenson isimli kullanıcı, Trump'ın 'Ben Brunson'dan daha casusum' ifadesine atıfta bulunarak, "İroni o ki; bu muhtemelen doğru" dedi. 

Bir Twitter kullanıcısı, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" yazdı. 

donald trump , abd , twitter
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