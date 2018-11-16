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  4. 16 Kasım 2018 07:20

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı iddiası

ABD Başkanı Trump, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında talimat verdiği iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı.

Trump'tan Fetullah Gülen talimatı iddiası
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Amerikan NBC televizyon kanalı, Beyaz Saray'ın Fetullah Gülen'i ABD'den uzaklaştırmanın yollarını aradığını öne sürdü. Kanal ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde ABD'nin bu hareketle Kaşıkçı olayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi hükümetine yaptığı baskıyı hafifletmeyi amaçladığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.
 
NBC Newst'te (NBC) yer alan habere göre, Trump yönetiminden üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, FETÖ elebaşın Gülen'in ABD'den çıkarılması için yasal yollar aramaya başladığını yazdı.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pensilvanya'da ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Gülen'in iadesi konusunu masaya yatıran Türk ve ABD'li yetkililer, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesinin mümkün olmaması durumunda Güney Afrika'ya gönderilmesini görüştü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iddialara yalanlama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Beyaz Saray'ın Gülen’in iadesine ilişkin herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Nauert, ABD Türkiye'den gelen belgeleri değerlendirmeye devam ediyor" dedi.

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