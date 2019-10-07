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TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEHDİT: TÜRK EKONOMİSİNİ YOK EDERİM
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  4. 07 Ekim 2019 18:52

Trump'tan Türkiye'ye tehdit: ''Türk ekonomisini yok ederim!''

ABD Başkanı Trump skandal bir açıklamaya imza atarak, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatla ilgili olarak "Türkiye yanlış bir şey yaparsa halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini" belirten bir tweet paylaştı.

Trump'tan Türkiye'ye tehdit: ''Türk ekonomisini yok ederim!''
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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ilgili skandal bir açıklamaya imzasını attı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı.

Trump resmi hesabından paylaştığı tweette “Daha önce de belirttiğim gibi ve sadece yinelemek gerekirse, Türkiye benim yaptığım her şeyi, benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşmayı düşünürse, Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)” ifadesini kullandı.

Trump IŞİD esirleriyle ilgili olarak devam ettiği mesajında, “Avrupa ve diğer ülkeler birlikte IŞİD’li esirlere ve ailelere göz kulak olmalılar. ABD IŞİD’in yüzde 100 ele geçirilmesi dahil hiç kimsenin beklemediği kadar fazla şey yaptı. Şimdi diğerlerinin kendi zenginlikleriyle sınırlarını korumaları zamanı. En büyük ABD!” dedi.

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