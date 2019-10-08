''Türk ekonomisini yok ederim'' demişti... Yeni açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması halinde, Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı. İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, tekrar ediyorum, eğer Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimle belirlediğim sınırlarına çıkmaya yönelik herhangi bir adım atarsa, Türkiye ekonomisini tamamen mahvedip, yok edeceğim. (Daha önce yaptım!)'' ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımlarında şöyle devam etti:

''Türkiye, Avrupa ve diğerleri ile birlikte IŞİD savaşçıları ve ailelerine nezaret etmek zorundalar. ABD IŞİD halifeliğini tamamen ele geçirme dahil kendisinden beklenebileceklerin çok daha fazlasını yerine getirdi. Bazıları çok zengin olan bölge ülkelerinin kendi bölgesini koruma vakti geldi. ABD muhteşemdir"

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir ilişkimiz var. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Askerlerimizi evlerine döndürmek için seçildim" ifadelerini kullandı.

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