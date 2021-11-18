  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de korkunç bilanço: 100 binden fazla kişi aşırı dozdan öldü

ABD'de korkunç bilanço: 100 binden fazla kişi aşırı dozdan öldü

ABD'de korkunç bilanço: 100 binden fazla kişi aşırı dozdan öldü

ABD'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle bir yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden yapılan açıklamada, nisan ayında sona eren bir yıllık dönemde 100 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğü bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl söz konusu nedenden ölümlerin 78 bin civarında olduğu anımsatılarak, bu yıl ise yüzde 30 yükseliş görüldüğü belirtildi.

Böylece aşırı doz uyuşturucudan ölümler, ülkedeki ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazanlarını, silahları, grip ve zatürreyi geride bıraktı ve 7. sıradaki diyabete yaklaşarak 8. sırada yer aldı.

Ülkede son yirmi yıldır aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde görülen düzenli artışın, son iki yıl içinde hız kazandığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bu artışı fentanil adlı ölümcül uyuşturucunun kullanımının yaygınlaşmasına ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok uyuşturucu kullanıcısının toplumsal destekten ve tedaviden uzak kalmasına bağladı.

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı dile getirildi.

ABD'nin öteki yüzü: Eroin pazarında ürküten görüntülerABD'nin öteki yüzü: Eroin pazarında ürküten görüntülerHaber

 

AA

Etiketler abd aşırı doz uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
FETÖ elebaşısı Gülen öldü mü ?
AK Partili eski Bakan'dan AK Parti'ye yaylım ateşi
16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü!
Yanardağ felaketinde 2 ay sonra ilk can kaybı
Aziz dizisinde çok konuşulacak Atatürk sahnesi
Tarım Kredi Kooperatifi'nde ''1 adet alın'' uyarıları
Instagram o uygulamanın fişini çekiyor
Dolar 11, Euro 13 TL sınırında! Gram altın tarihi zirvesini gördü
Bilim insanlarından uzayın derinliklerinde gizemli keşif!
AK Parti'nin ''torbası''ndan ''çift maaş'' çıktı