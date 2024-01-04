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ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD'de lisede silahlı saldırı
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ABD'nin Iowa eyaletindeki bir liseden silahlı saldırı haberi geldi.

ABD'nin Iowa eyaletindeki Perry kentindeki bir lisede yeni eğitim yarıyılının ilk gününde silahlı saldırı oldu.

Bölgeye polisin yanı sıra federal kolluk kuvvetleri de sevk edildi.

Polis, kimliği belirlenen saldırganın öldüğünü duyururken ayrıntı vermedi.

Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Beyaz Saray olayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

Etiketler abd lise silahlı saldırı
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