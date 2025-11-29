  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD'de tüm iltica kararları durduruldu

ABD'de tüm iltica kararları durduruldu

ABD'de tüm iltica kararları durduruldu
Güncelleme:

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, ülkede tüm iltica talebi kararlarının durdurulduğunu bildirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “USCIS, her yabancının mümkün olan en üst düzeyde incelendiğinden ve tarandığından emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararlarını durdurmuştur. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir” ifadelerini kullandı.

Karar Türkiye'den ABD'ye yapılan iltica taleplerini de kapsıyor.

Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesi askıya alındı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize vermeyi derhal askıya almıştır. Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden tüm kişilere vize vermeyi askıya almıştır. ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur” açıklamasında bulundu.

 

DHA

text-ad
Etiketler abd iltica talebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz! SGK uzmanından milyonları ilgilendiren uyarı: Bu ihmal yüzünden evinizi kaybedebilirsiniz! Özgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdi Özgür Özel, ''CHP arınmalı'' diyen Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdi Şanlıurfa'da aile faciası: Kuzenlerine kurşun yağdırdı! Şanlıurfa'da aile faciası: Kuzenlerine kurşun yağdırdı! İki büyükşehirde kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi İki büyükşehirde kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi FETÖ'ye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var FETÖ'ye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyada şarkılı paylaşım yapan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı Sosyal medyada şarkılı paylaşım yapan vatandaşın başına gelmeyen kalmadı Türkiye'de yapay zeka yasası için düğmeye basıldı Türkiye'de yapay zeka yasası için düğmeye basıldı Papa'nın İstanbul turu devam ediyor: Sultanhahmet Camii'ni ziyaret etti Papa'nın İstanbul turu devam ediyor: Sultanhahmet Camii'ni ziyaret etti ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı ''Güller ve Günahlar'ın gülü'' güzelliğiyle sosyal medyayı salladı Kılıçdaroğlu iktidara yakın gazeteye konuştu; ''hodri meydan'' dedi! Kılıçdaroğlu iktidara yakın gazeteye konuştu; ''hodri meydan'' dedi!
MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki MHP'den Papa'nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki Airbus'tan havayolu şirketlerine acil uyarı! Uçaklar yere indiriliyor Airbus'tan havayolu şirketlerine acil uyarı! Uçaklar yere indiriliyor Sosyal medyadaki Adnan Oktar paylaşımlarına soruşturma Sosyal medyadaki Adnan Oktar paylaşımlarına soruşturma Mardin'deki aile katliamında tutuklu komşunun ifadesi şoke etti Mardin'deki aile katliamında tutuklu komşunun ifadesi şoke etti Meteoroloji uyarmıştı: İki ilde sağanak ve fırtına hayatı felç etti Meteoroloji uyarmıştı: İki ilde sağanak ve fırtına hayatı felç etti Karadeniz alev alev: İki tankerde peş peşe patlama Karadeniz alev alev: İki tankerde peş peşe patlama CHP kurultayında dikkat çeken anlar: AK Partili isim salonu terk etti CHP kurultayında dikkat çeken anlar: AK Partili isim salonu terk etti Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Mersin'de korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Listede 8 şehir var! Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Listede 8 şehir var! Türkiye'nin en büyük 7'nci gölünde içler acısı manzara Türkiye'nin en büyük 7'nci gölünde içler acısı manzara