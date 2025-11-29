ABD'de tüm iltica kararları durduruldu

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Joseph Edlow, ülkede tüm iltica talebi kararlarının durdurulduğunu bildirdi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “USCIS, her yabancının mümkün olan en üst düzeyde incelendiğinden ve tarandığından emin olana kadar tüm iltica taleplerine yönelik kararlarını durdurmuştur. Amerikan halkının güvenliği her zaman önce gelir” ifadelerini kullandı.

Karar Türkiye'den ABD'ye yapılan iltica taleplerini de kapsıyor.

Afgan pasaport sahiplerine vize verilmesi askıya alındı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere vize vermeyi derhal askıya almıştır. Bakanlık, ABD'nin ulusal ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almaktadır” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat eden tüm kişilere vize vermeyi askıya almıştır. ABD'nin, ülkemizi ve halkımızı korumaktan daha önemli bir önceliği yoktur” açıklamasında bulundu.

