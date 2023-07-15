ABD’den Rusya’ya Tahıl Koridoru kınaması

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi, Ukrayna işgalinin ardından bölgedeki tahılın dünyaya arz edilmesi için yapılan tahıl anlaşmasının uzatılmasına karşı çıkan Rusya’yı kınadı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ortak açıklamayla Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 17 Temmuz'da dolacak süresinin uzatılmasına karşı çıkmasını kınadı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Rusya’nın tahıl anlaşmasına yönelik tutumuna ilişkin ortak bir açıklamasında, "Rusya’nın 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi'ni uzatmayı reddetmesini kınıyoruz. Bu girişim şimdiden 950 güvenli sefere, Ukrayna limanlarından 30 milyon tondan fazla tahıl, gübre ve gıda maddesinin 40'tan fazla ülkeye taşınmasına olanak sağladı” ifadeleri kullanıldı.



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‘RUSYA’NIN UZLAŞMAMASI KITLIĞI TETİKLER’

Açıklamada, “Rusya’nın uzlaşmaması bu başarılı girişimi riske atarken Moskova’nın gıdayı bir savaş silahı olarak kullanmak istediğini gösteriyor. Rusya'nın bu uzlaşmazlığı kıtlık, gıda fiyatlarında artış ve insanların acı çekme riskini artırıyor" diye eklendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı. Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

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‘TİCARİ PROJEYE DÖNÜŞTÜ’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.