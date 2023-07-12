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ABD'den Suriye'ye 100 araçlık askeri ve lojistik takviye

ABD'den Suriye'ye 100 araçlık askeri ve lojistik takviye
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Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ilindeki üslerine destek gönderdi.

Dün ABD güçlerine ait iki konvoy Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 100 araçtan oluşan iki konvoy, Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Şeddadi, Rumeylan ve Tel Beyder yerleşimindeki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

Havadan helikopterlerin koruduğu konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak ile 19, 20 Haziran tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Etiketler suriye destek abd
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