ABD'den ürküten nükleer bomba raporu

ABD'de yayımlanan bir raporda, nükleer füze ve bomba pazarının, 10 yıl içinde yüzde 73 büyüyerek 126 milyar doları geçeceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Müttefik Pazar Araştırması şirketi, küresel alanda nükleer füze ve bomba pazarının geleceğine dair yeni bir araştırma yayımladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırı yapma ihtimali üzerine daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan nükleer füze ve bomba pazarı ile ilgili yayımlanan araştırmanın raporunda, 2020 yılında 73 milyar dolar olan nükleer füze ve bomba Pazar büyüklüğünün 2030 yılı itibarıyla yüzde 72,6 büyüyerek 126 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Çalışmada, pazar büyüklüğünün corona virüs pandemisi nedeniyle yapılan sağlık harcamalarından derinden etkilendiğini bildirdi.

HER YIL YÜZDE 5,4 BÜYÜYECEK

Raporda, jeopolitik çatışmalardaki ve daha büyük askeri bütçelerdeki artışların, 2030 yılına kadar her yıl pazarı yüzde 5,4 oranında büyüteceğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz hafta, balistik füze denizaltıları, bombardıman uçakları ve kara tabanlı füzelerden oluşan nükleer "üçlü"nün modernizasyonuna öncelik verecek rekor savunma bütçesi talep etmişti.

Rapor, 2020 yılında denizaltından fırlatılan balistik füzelerin (SLBM) pazarın dörtte birini oluşturmasına rağmen, uçak ve kara tabanlı füzeler aracılığıyla kolayca konuşlandırılabilen küçük nükleer savaş başlıklarına olan talebin bu segmentlerde daha hızlı büyümeyi tetikleyeceğini aktardı.

KUZEY AMERİKA KÜRESEL PAZARIN YARISINDAN FAZLASINA HAKİM

Kuzey Amerika 2020'de küresel nükleer füze ve bomba pazarının yarısından fazlasına hakimken, rapor en hızlı büyümenin Hindistan, Pakistan ve Çin'in nükleer cephaneliklerini güçlendirme girişimleriyle Asya-Pasifik bölgesinden geleceğini öngördü.

Bununla birlikte, aktif silahlar, nükleer cephaneliklere yapılan yatırımlar ve yeni savaş başlığı satın alımları nedeniyle 2020'de pazarın "aslan payını" alarak, üçte ikisinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.