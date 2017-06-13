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  3. 13 Haziran 2017 20:24

AB'de 3 ülke için yasal süreç başlatıldı

Avrupa Birliği, mülteci almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya hakkında yasal süreç başlattı.

AB'de 3 ülke için yasal süreç başlatıldı
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AB, mülteci almayı reddeden Çekya,  Macaristan ve Polonya'nın AB kararlarını yok saydıkları gerekçesiyle ihlal  prosedürü başlatmaya karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), yasal zorunluluğa rağmen mülteci  almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya hakkında yasal işlem başlattı.  AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'ya  sürekli olarak mültecileri alma ya da en azından bu yönde söz vermesi çağrısı  yapıldığı anımsatıldı. Ancak bu çağrılara rağmen söz konusu 3 ülkenin AB Konseyi  kararlarından doğan sorumluluklarını ihlal ederek sığınmacı almadığı belirtilen  açıklamada, "Bu çerçevede, önceki Yeniden Yerleştirme Raporunda belirtildiği  üzere, Komisyon bu üç üye ülke hakkında ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi."  ifadesi kullanıldı.  Öte yandan açıklamada, 18 Mart 2016'da varılan Türkiye- AB sığınmacı  mutabakatının bazı zorluklara rağmen somut sonuçlar ortaya koyduğuna işaret  edilerek, Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısının günlük ortalama  50 olduğu, bunun da anlaşma öncesine oranla yüzde 97'lik bir düşüş anlamına  geldiği kaydedildi.

  AB Konseyi, Eylül 2015'te, İtalya ve Yunanistan'a sıkışmış 160 bin  mültecinin iki yıl içinde diğer AB ülkeleri arasında paylaşılmasına dönük bir  planı kabul etmiş, ancak geçen süreye rağmen sadece 21 bin kadarı  yerleştirilebilmişti.

AA

yasal süreç , ülke , avrupa birliği , mülteci