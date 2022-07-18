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AB'den Azerbaycan görüşmesi sonrası açıklama: Alınan doğalgaz miktarı iki katına çıkartılabilir

AB'den Azerbaycan görüşmesi sonrası açıklama: Alınan doğalgaz miktarı iki katına çıkartılabilir

Doğal gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için yeni bir adım attı.

Bakü’de bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Azerbaycan'dan alınan doğal gaz miktarının birkaç yıl içinde iki katına çıkarılmasını planladıklarını duyurdu.

Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gaz tedariki konusunda anlaşma imzalamak için Azerbaycan'da olduğunu belirtti.

Leyen mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Avrupa Birliği, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor. Bugün yeni bir anlaşma imzalamak için Azerbaycan'a geldim. Hedefimiz, birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını iki katına çıkarmak. Azerbaycan, tedarik güvenliğimiz ve iklim nötrlüğü yolunda önemli bir ortak olacaktır.'

Etiketler ab doğalgaz
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