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  3. 15 Şubat 2021 22:46

AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından katledildiğine ilişkin can sıkıcı haberleri gördüklerini belirtti.

Stano, "Türk halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek ve kurbanların ailelerine acılarını en samimi şekilde paylaştığımızı ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.

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