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AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi

AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi
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Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, Türkiye’nin vize serbestisi konusunun sonbaharda görüşüleceğini açıkladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden hareketleniyor.

 Uzun zamandır tıkanan vize serbestisi görüşmeleri yeniden masaya geldi.

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, vize serbestisi konusunda görüşmelerin tarihini de açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vize serbestisi sonbaharda görüşülecek.

Avrupa Birliği üst düzey yetkilisi, "Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yeniden ivme kazanılması açısından elzemdir." dedi.

Etiketler vize ab avrupa birliği
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