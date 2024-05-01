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İstanbul Valisi Gül: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

İstanbul Valisi Gül: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
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İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da uygulanan yasaklar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Öte yandan, Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis sert müdahalede bulundu. Çok sayıda yurttaş ters kelepçe ile gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ RAHATSIZLIK..."

Gül'ün açıklaması şöyle:

"1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan;

Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, 

Mülki idare amirlerimize,

Emniyet müdürlerimize,

Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza,

Kolluk kuvvetlerimize

Tüm kamu görevlilerine ve 

Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim??

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.)  geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim.

Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"

"DEVLET YANINA BIRAKMAZ..."

Vali Gül, yaptığı bir başka paylaşımda ise "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler vali davut gül 1 mayıs
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