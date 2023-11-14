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ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına roketli saldırı düzenlendi

Sputnik muhabiri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalındaki Koniko gaz sahasındaki ABD üssünün 7 roketle hedef alındığını aktardı.

Saldırının ardından patlama seslerinin geldiği, ABD güçlerinin bölgede alarma geçtiği belirtildi.
ABD savaş uçaklarının bölge üzerinde yoğun keşif uçuşlarına başladığı kaydedildi.

ABD'nin Suriye'de kaç üssü var?
Suriye'de ABD güçlerine ait 24'ü üs olmak üzere 28 merkez bulunuyor. Çoğunlukla petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu bölgelerde bulunan ABD üslere, geçen aydan itibaren İsrail-Filistin gerilimin ardından günlük saldırılara maruz kalıyor.

Sputnik

Etiketler ABD suriye abd üssü
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