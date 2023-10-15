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Açıklama ABD'den geldi: ''Gazze'ye su akışı yeniden başladı''

Açıklama ABD'den geldi: ''Gazze'ye su akışı yeniden başladı''
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ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Gazze Şeridi'ne su akışını kesen İsrail'in su borularını yeniden açtığını duyurttu.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi'ne su akışını kesen İsrail'in su borularını yeniden açtığını duyurdu. CNN'e konuşan Sullivan, İsrailli yetkililerin kendisini son bir saat içinde gelişme konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini duyurmuştu. Katz, sosyal medya paylaşımında "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

GAZZE'DEN 'SAĞLIK EKİBİ GÖNDERİN' ÇAĞRISI
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı hatırlatılarak, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi. Acil yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tüm uzmanlık alanlarından gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi talebiyle dünya ülkelerine acil yardım çağrısı yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

'İSRAİL, MASUMLARI ÖLDÜREN BİR DEVLETTİR'
Filistin Yönetimi Sağlık Bakanı Mey Keyle de Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de çok sayıda kişinin yerinden edildiğini, bazılarının uluslararası kuruluşların tesislerine sığındığını binlerce kişinin de okul ve hastanelerde kalacak yer aradığını söyledi.

"İsrail masumları ve sivilleri öldüren bir devlettir" diyen Keyle, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin yarısının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Keyle, İsrail'in sağlık çalışanlarını 76 kez hedef aldığını belirterek, birçok sağlıkçının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda ambulansın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Etiketler ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Beyaz Saray Jake Sullivan Gazze israil su hattı
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