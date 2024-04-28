Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği
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Cumartesi günü Muş'ta gökyüzünde endişe yaratan gizemli bir cisim görüntülenmişti. Gizemli cisim bu sefer de Elazığ'da ortaya çıktı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde gökyüzünde görülen garip cisim, tedirgin etti. Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü.
Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.
Aynı cisim, dün Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.
İHA
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