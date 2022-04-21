Afganistan'da cami kana bulandı

Afganistan'da bir camiye düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Afgan polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. AP'de yer alan habere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. 60'tan fazla da yaralanan olduğu belirtiliyor. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de bir okula bombalı Saldırı düzenlenmiş, 6 kişi hayatını kaybederken çoğunluğu çocuk olan 17 kişi yaralanmıştı.