Afganistan'ta eğitim merkezine saldırı: 13 ölü

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 20 yaralı ise hastanelere taşındı.
Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu söylüyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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