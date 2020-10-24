  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 24 Ekim 2020 17:54

Afganistan'ta eğitim merkezine saldırı: 13 ölü

Afganistan'da başkent Kabil'deki bir eğitim merkezine yönelik saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ta eğitim merkezine saldırı: 13 ölü
A+ A-

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 20 yaralı ise hastanelere taşındı.

Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu söylüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

patlama , afganistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM