Ağrıyla tuvalete gitti: 24 saat sonra içinden çıktı

İngiliz tabloid basınının gündemi cinsel ilişki ve aşk konusunda tavsiyeler veren Nadia Bokody… Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık aşk konusunda geçmiş deneyimlerini paylaşan ve bunlar üzerinde önerilerde bulunan genç kadın İngiltere’de yaşadığı bir deneyimi anlattı.

Bokody, cinsel deneyimi olmayan erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra şaşkına çeviren bir durumla karşı karşıya kaldı. Doğum kontrol yöntemi olarak prezervatif kullanan çift, ilişki sonrasında prezervatifin kaybolduğunu fark etti. Tatil için gittikleri Hawaii’de kaldıkları otel odasının her yerinde prezervatifi arayan çift daha sonra bu durumu kabullenerek aramayı bıraktı.

İngiliz basını, Instagram ve YouTube üzerinde fenomen olan Bokody’nin yaşadıklarına geniş yer ayırdı.

Fakat her şey Bokody’nin tam 24 saat sonra Avustralya’ya dönüş uçağında netlik kazandı. Uçağın kalkış yapmasının ardından karnında bir ağrı hisseden Bokody, koşarak tuvalete gitti. Tuvalete girer girmez prezervatifin klozete düştüğünü söyleyen kadın daha sonra bütün ağrılarının da geçtiğini söyledi. Bokody istenmeyen gebelik yaşamadığını söyleyerek, “O günden beri bu tür yöntemler kullanırken çok daha dikkatli oluyorum” dedi.