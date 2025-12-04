  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü!

Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı düştü

Akrobasi timindeki F-16 savaş uçağı düştü
Güncelleme:

ABD Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibindeki F-16 tipi bir savaş uçağı California eyaletinin güneyinde yere çakıldı.

ABD'de Nellis Hava Kuvvetleri Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) bünyesindeki ‘Thunderbirds’ akrobasi timine bağlı ‘F-16C Fighting Falcon’ savaş uçağının, San Bernardino bölgesinde bulunan Trona Havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı, düşüş öncesi uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun, hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, uçağın Los Angeles'ın yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Trona bölgesinde bir eğitim görevine katıldığı belirtildi.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler abd savaş uçağı f-16 f-16 savaş uçağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Yeni gün yeni bir faciayla başladı: Anne öldü, kızı yaralandı! Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' Ünlü NBA yazarından Derin Saran'a büyük övgü: ''NBA'deki takımların radarına girdi'' Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Aboubakar'dan Sergen Yalçın, Osimhen ve Abraham hakkında olay ifadeler Liseli gençlerin ''şakalaşması'' kanlı bitti! 15 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı! Liseli gençlerin ''şakalaşması'' kanlı bitti! 15 yaşındaki bir çocuk bıçaklandı! Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti Gencecik kızını toprağa veren baba mezarlık hırsızlarına isyan etti Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı! Galatasaray Daikin'ın hanımları filede 8'li Finaller Turu'na yükseldi Galatasaray Daikin'ın hanımları filede 8'li Finaller Turu'na yükseldi Türkiye'nin sağlıkta devrime imzasını atacak yerli mobil dijital röntgen cihazları iş başı yaptı! Türkiye'nin sağlıkta devrime imzasını atacak yerli mobil dijital röntgen cihazları iş başı yaptı! Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Burcu Esmersoy'dan tepki çeken emeklilik hayatı açıklaması Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye beraberliği getiren isim hakkında suç duyurusu
Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! Kanalizasyondan 4,5 aylık cenin çıktı, cenini kanalizasyona atan kadın serbest kaldı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! İstanbul'un su kaynağı çöle döndü, tarihin izleri ortaya çıktı! Uğur Dündar tam 13 yıl sonra Sözcü'ye veda etti Uğur Dündar tam 13 yıl sonra Sözcü'ye veda etti Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Hava durumu raporu değişti: Hava sıcaklıkları düşüyor, yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Milli Eğitim Bakanı'nı protesto eden 16 genç tutuklandı! Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi! Sergen Yalçın'ın teklifi sonrası Beşiktaş'ta dikkat çeken Rafa Silva gelişmesi! Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak: Adını kullandıkları devlet kurumu herkesi şaşırttı! Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Bahçeli resti çekti; Cumhur İttifakı'nda bir çatlak daha: ''Sinsi planlar!'' Milli Tekvandocumuz Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu oldu Milli Tekvandocumuz Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu oldu