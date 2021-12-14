Aldatan eşinden intikam almak için kaynanasıyla birlikte oldu!

İngiltere'de bir kişi kendisini aldatan eşinden intikam almak için kayınvalidesi ile birlikte oldu.

İnsanların kimliklerini vermeden yüz kızartıcı davranışlarını özgürce itiraf ettikleri yer haline gelen sosyal medya platformu Reddit'te bir adamın söyledikleri akıllara durgunluk verdi.

Bir Reddit kullanıcısının şimdiye kadar "Yatakta en çok pişman olduğunuz şey nedir?" sorusuna kendisini aldatan eşinden kaynanası ile yatarak intikam aldığını söyleyerek cevap verdi.

EŞİM BİLMİYOR

Adam, eşinden intikam almak için böyle bir şey yaptığını fakat sonra da yaptığından çok pişmanlık duyduğunu ve eşinin annesi ile ilişkisi olduğunu asla bilmediğini söyledi.

ANNESİ BANYOYA GİRDİ

Başka bir kullanıcı da, kız arkadaşının evinde kız arkadaşı ile banyoda ilişkiye girerken, o anda sevgilisinin annesinin banyoya girdiği fakat ilişkiyi bitirmek yerine hiç bir şey olmamış gibi ilişkiye girmeye devam ettiğini söyledi. Genç adam bu durumu hala hatırladıkça yaptığı davranıştan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.

Diğer kullanıcılar ise itirafta bulunan iki kişiye ağır eleştirilerde bulundu.