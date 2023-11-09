Almanya İsrail'e silah desteğini 10'a katladı

Almanya'dan İsrail'e yönelik silah ve askeri teçhizat ihracatı onaylarının hacmi geçen seneye oranla 10 katına çıkarak 303 milyon Euro'ya ulaştı.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, 2022 yılında 32 milyon Euro'luk ihracat onayı verilirken, bu yıl halihazırda ihracat hacmi 303 milyon Euro'ya ulaştı. Böylece 2 Kasım itibarıyla İsrail'e silah ve askeri teçhizat ihracatının hacmi neredeyse 10 katına çıkmış oldu.

Konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası mevcut durum nedeniyle İsrail'e silah ve askeri teçhizata yönelik başvurular, Federal Hükümet tarafından öncelikli olarak gündeme alınıp karar bağlanılmaktadır" denildi.

7 EKİM'DEN SONRA 185 BAŞVURU İŞLEME ALINDI

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı sonrası 185 başvurunun işleme alındığı belirtildi.

2 Kasım itibarıyla bu yıl içinde işleme alınan toplam 218 başvuruya onay verildiği kaydedildi. Savaş silahları için verilen ihracat onayı hacminin yaklaşık 19 milyon Euro olduğu, askeri radar ve iletişim teknolojileri ile tabanca ve diğer patlayıcı maddeleri içeren diğer askeri savunma ürünleri onayının ise toplam değerinin 248 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

10 BİN 500'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

AB ve ABD'nin "terör örgütleri" listesindeki Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 240'tan fazla kişi de rehin alınmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bu saldırı sonrası Gazze Şeridi'ne başlattığı yoğun bombardımanlarda şu ana kadar 10 bin 500'den fazla kişinin öldürüldüğünü, bunların yaklaşık üçte ikisini kadın ve çocuk sivillerin oluşturduğunu belirtiyor.

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