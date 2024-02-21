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Almanya Viagralı Türk balına el konuldu

Almanya Viagralı Türk balına el konuldu
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Almanya'da gümrük memurları bir süpermarkette Türkiye'den getirilen ve içinde Viagra'nın etken maddesi sildenafil olan dört buçuk kilogram bala el koydu.

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach an der Riß kentinde denetlemelerde bulunan gümrük memurları, içinde cinsel güç artırıcı hap Viagra'nın etken maddesi sildenafil olan dört buçuk kilo bala el koydu. Türkiye'den getirildiği belirtilen balın içindeki sildenafil, Alman Tıbbi Ürünler Yasası'na tabi olduğu için bu etken maddenin olduğu ürünler Almanya'da reçetesiz satılamıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, süpermarket içinde satılan tütün ürünleri ile kahvenin vergisinin yasalara uygun bir şekilde ödenip ödenmediğini kontrol etmeye giden gümrük memurlarının, rafta duran söz konusu bala tesadüfen denk geldikleri bildirildi. Memurlar, küçük kavanozlarda satılan kendi deyimleriyle, 'gümrük çevrelerinde bilinen' toplam dört buçuk kilo bala el koyarak, 46 yaşındaki süpermarket sahibi hakkında, Alman Tıbbi Ürünler Yasası'nı ihlal etmekten soruşturma başlattı. Ulm Ana Gümrük Ofisi, söz konusu balın, Almanya'nın aksine Türkiye'de serbest bir şekilde satıldığını aktardı.

DW Türkçe

Etiketler viagralı bal ALMANYA el konuldu
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