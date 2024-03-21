Almanya'da banka aracını soyup Türkiye'ye kaçmıştı, teslim oldu

Almanya'da bundan yaklaşık 3 yıl önce bir bankaya ait para nakil aracını soyarak 8,2 milyon Euro'yu çalmayı başaran ve Türkiye'ye kaçtığı tespit edilen kadın zanlı polise teslim oldu.

Almanya'da gündem 21 Mayıs 2021'de Bremen kentinde, çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan Y.G. Türkiye'de yaşamaya başlamıştı.

Y.G. önceki gün sürpriz bir karar ile İstanbul'dan bindiği uçakla Bremen'e iniş yaptı. Polislere teslim olma kararı alan Y.G.'i havalimanında Alman polisi yakalayarak gözaltına aldı.

3 yıldır polislerden kaçan kadının 1033 gün süren kaçışının sona ermesi ise Alman kamuoyunda ve yetkililer nezdinde şaşkınlık yarattı.

Loomis isimli şirkette çalışan Y.G., 2021 yılında ülkedeki uzun bir bayram tatili öncesindeki Cuma günü banknotları belirlenen kasalara doldurmak yerine sekiz milyon euroyu güvenlik poşetlerine doldurdu ve normalde atıklar için kullanılan bir konteynere attı.

Kamuflaj için konteynere daha fazla da çöp atan Y.G. daha sonra bunu dışarı çıkardı ve parayı Berlin'de kiraladığı çalıntı plakalı siyah bir minivana yükleyerek ortadan kayboldu.

Geçen 3 yıl içinde Y.G.'in suç ortakları yakalanıp yargı önüne çıkarılırken Y.G.'in ise Türkiye'de keyifli zaman geçirdiğine dair görüntüler Alman medyasına yansımıştı.

Y.G.'in kendisini ele vermesi Almanya'da şaşkınlık yaratırken 31 yaşındaki Y.G.'in çaldığı paranın akıbetine dair ise bir bilgi henüz paylaşılmadı. Y.G.'in pişman olduğu ve bu sayede daha hafif bir ceza aldıktan sonra normal yaşantısına devam etmek istediği öne sürüldü.

"ONU KAÇIRMALARINDAN KORKTU"

Kriminal psikolog olan Profesör Adolf Gallwitz, Alman Bild gazetesine konuştu. Gallwitz, "Y.G.'in güvenliğinden endişe ettiğini düşünüyorum. Bu kadar büyük miktarda bir para suçluların dikkatini çekecektir. Üçüncü ve hatta dördüncü derecedeki suçlular bile onu bulabilir ve bu bütün dünyada olabilir. Ona şantaj yapabilirler ve hatta kaçırabilirler bile" dedi.

Y.G.'in güvenliğinden endişe ettiği tahmin edilirken Bild'e konuşan bir diğer uzman Axel Petermann, "Belki parayı tamamen bitirmiştir ve artık yaşamasına yetecek kadar parası yoktur. Ya da bir diğer ihtimal ise diğer suçlular onun saklandığı yeri bulmuş olabilir ve başına bir şey gelmesinden endişeleniyor olabilir" dedi.

Alman yasalarına göre bu kadar ağır bir suç işleyenlerin 10 yıla kadar hapis yatması beklenirken Y.G.'in suç ortağı Büşra S.'nin de olaydan bir ay sonra yakalandığı ve 2022'de 3 yıl hapis cezası aldığı biliniyor.

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