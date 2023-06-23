Almanya'da Göç Yasası'nın detayları belli oldu

Almanya'ya AB dışından nitelikli iş gücü göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa tasarısının ayrıntıları belli oldu.

Almanya'da halihazırda istihdam piyasasında yüz binlerce nitelikli işçi açığı var ve demografik değişim bu sorunu daha da derinleştiriyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, ülkeyi nitelikli yabancı iş gücü için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasası ile bu sorunu aşmak istiyor.

Mart ayında oluşturulan ve hükümetin üzerinde son olarak bazı iyileştirmelere gidilmesi konusunda uzlaştığı yasa tasarısının bugün Federal Meclis'te oylanarak kabul edilmesi bekleniyor. Peki, göçmenlik konusundaki reform neleri öngörüyor?

DW'nin haberine göre yasa taslağı ayrıca, nitelikli işçilerin "herhangi bir nitelikli mesleği", yani asıl niteliklerinin dışındaki bir mesleği de icra edebilmelerine imkan sağlanmasını öngörüyor. Örneğin, büro yönetimi alanında iş gücü olarak tanınan nitelikli bir eleman, lojistik alanında nitelikli bir eleman olarak da istihdam edilebilecek. Bilişim uzmanları için ise başka niteliklerini kanıtlayabilmeleri halinde üniversite diploması olmadan da AB Mavi Kartı alabilmeleri öngörülüyor.

NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR İÇİN AİLE BİRLEŞİMİ

Federal Meclis'te kabul edilmesi beklenen yasa tasarısı ile yurtdışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanaklarının genişletilmesi hedefleniyor. Mart ayında oluşturulan yasa tasarısı "çekirdek aile" birleşimini mümkün kılarken, hükümetin üzerinde uzlaştığı bazı iyileştirmelere göre, örneğin yabancı bir nitelikli işçinin ebeveynleri de Almanya'ya gelebilecek.

OTURMA İZİNLERİNDE DAHA FAZLA ESNEKLİK

Şu ana kadar İkamet Yasası, Almanya'ya girişin her zaman belirli bir amaca yönelik vize ile yapılmasını şart koşuyordu. Bu, örneğin Almanya'ya turist vizesiyle giriş yapan ve kısa süre içinde Almanya'da bir iş teklifi alan bir kişinin önce ülkeden ayrılması ve yeni, amaca özel bir vize için başvurması gerektiği anlamına geliyor. Gelecekte buna gerek kalmayacak ve vize Almanya'da kalınan süre içinde uygun şekilde değiştirilebilecek.