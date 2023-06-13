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Almanya'da yıllık enflasyon son 14 ayın en düşük seviyesinde

Almanya'da yıllık enflasyon son 14 ayın en düşük seviyesinde
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Almanya’da yıllık enflasyon, toplu taşımada ucuz bilet ve daha ucuz petrol fiyatlarının etkisiyle mayısta yüzde 6.1’e geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6.1’e geriledi. Böylece ülkede enflasyon oranı Mart 2022'den bu yana en düşük değere geriledi.
Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0.1 geriledi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları mayısta bir yıl öncesine göre yüzde 14.9 ve enerji ürünleri yüzde 2.6 artış gösterdi. Gıda ve enerji fiyatları bir önceki aya göre düştü.

Etiketler almanya enflasyon yıllık
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