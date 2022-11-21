  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Almanya'dan Türkiye'deki hain saldırıyla ilgili açıklama

Almanya'dan Türkiye'deki hain saldırıyla ilgili açıklama

Almanya'dan Türkiye'deki hain saldırıyla ilgili açıklama
Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Almanya hükümetinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlatarak, “Almanya olarak saldırıyla alakalı PKK'nın veya PKK ile ilişkili Türkiye'deki bağlantılı grupların ilişkilerini mevcut delil emareleri çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlediği basın toplantısında İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki korkunç terör saldırısından sonra Almanya hükümetinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlatan Burger, “Almanya olarak saldırıyla alakalı PKK'nın veya PKK ile ilişkili Türkiye'deki bağlantılı grupların ilişkilerini mevcut delil emareleri çok ciddiye alıyoruz" dedi.

Türkiye’nin Suriye'ye ve Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonu değerlendiren Burger, terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği’nde terör organizasyonu olarak listelendiğini ve Türkiye’nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

Etiketler almanya türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savaş uçakları teröristlere bomba yağdırdı!
Dolandırılmamak için e-Devlet'te bu bilgiyi güncelleyin!
Kobra Murat'ın ''altından evi'' görenleri şoke etti
Sokak ortasında dehşet! Yanlışlıkla babasını ve oğlunu vurdu
Arınç'tan Erdoğan'a AK Parti'yi karıştıracak mesaj: ''Aklımızı başımıza almamız lazım''
Suriyelilerin ''cin çıkarma'' dehşetinde 3 kişi tutuklandı
CHP'li başkan hem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a meydan okudu!
Melisa Döngel imaj değiştirdi! Artık onu tanımak mümkün değil
Ünlü market zincirinde skandal: Tarihi geçmiş ürünleri böyle sattılar
Abdulkadir Selvi duyurdu: ''Kara harekatı başlıyor''