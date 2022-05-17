Almanya'dan Türkiye'ye NATO mesajı

Almanya Başbakanı Scholz, ''Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağına inanıyorum'' dedi.

Dünyanın gündemi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik adımı...

Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bir açıklama geldi. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağına inandığı yönünde bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili sorulan soruya, ''İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Hatta parlamentolarında PKK yanlısı teröristler var Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar'' cevabını vermişti.