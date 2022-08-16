Apple çalışanları ofise dönüyor

Apple, çalışanlarından haftada 3 gün ofise gelmelerini istedi. Yeni dönem eylül ayında başlayacak.

Akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi Apple aldığı yeni karar ile yüz yüze çalışma prensibine bağlı olmaya devam ettiğini gösterdi.

The Verge'nin haberine göre şirket yönetimi çalışanlarından eylül ayından itibaren haftada 3 gün ofise gelmelerini istedi.

Çalışanlara gönderilen yazıda Apple kültürünün ağırlıklı olarak yüz yüze toplantı ve demolar içerdiğini, bunun çalışanların fiziki olarak ofislerde bulunması gerektirdiği vurguladı.



Apple çalışanları yaz boyunca haftada 2 gün ofisten çalışmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştı.