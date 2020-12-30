Arjantin'de kürtaj yasallaştı

Yasa, hamileliğin 14. haftaya kadar isteğe göre sonlandırılması ve gerekli tedavinin ücretsiz sağlanmasını içeriyor.

Mevcut Arjantin kanunları, tecavüz sonucu olması veya annenin sağlığını tehlikeye atması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına müsaade ediyor.

Güney Amerika'da kürtajın yasal olduğu ülkeler Küba, Uruguay ve Guyana. El Salvador, Honduras, Nacaragua ve Haiti'de ise kürtaj tamamen yasak.