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  3. 28 Kasım 2019 14:36

Arnavutluk'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Önceki gün 6.3 büyüklüğünde depremle sarsılan Arnavutluk'ta şiddetli bir deprem daha oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 42 km batısı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 11:52'de meydana gelen deprem yerin 20 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz salı günü Arnavutluk'da merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.

IGJEUM ayrıca, 26 Kasım'da saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

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