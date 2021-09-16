Aşı yaptırmayan YouTuber koronavirüsten yaşamını yitirdi

1.6 milyon takipçili ünlü YouTuber Brandon Ashur, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Aşı olmadığı bilinen Ashur, son paylaşımında "İnanın şu an yaşadığımı yaşamak istemezsiniz" demişti.

36 yaşındaki Youtuber Brandon Ashur, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hastane sürecini sosyal medyadan aktaran ve aşı yaptırmadığı belirtilen Ashur, ölümünden birkaç gün önce takipçilerine aşı olma çağrısında bulunmuştu.

ASHUR,"İNANIN ŞU AN YAŞADIĞIMI YAŞAMAK İSTEMEZSİNİZ"

İnternet dünyasında önce Bashurverse ve 2019'dan beri de Toasty adıyla bilinen Brandon Ashur'un ölüm haberini Facebook'tan duyuran kız kardeşi Anesa Ashur, "Kardeşim Covid'le savaştı ve ne yazık ki savaşı kaybetti" ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki fenomenin koronavirüse bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Brandon Ashur'un aşı olmadığı ve hastalığa yakalandıktan sonra bundan pişman olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Ashur'un hastalığa 6 Ağustos'ta yakalandığı, 17 Ağustos'ta koronavirüs ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ve 19 Ağustos'ta da "Lütfen aşınızı olun, bunu yaşamak istemezsiniz" diye tweet attığı görüldü. Son tweet'ini ise 26 Ağustos'ta paylaşmış.

1.6 milyon'dan fazla Youtube abonesi olan Brandon, özellikle Minecraft videolarıyla dikkat çekmişti.

BRANDON ASHUR KİMDİR?

Brandon Ashur, 2010 yılında Youtube kanalını kurdu. Hızla abone sayısı artan kanalda "The Legend of Hobo" ve "99 Diamonds Challenge" gibi seri minecraft videoları yayınladı. Kanalı hızla büyüdü ve 2015 yılında 1 milyon aboneye ulaştı. Daha sonra adı bir skandala karıştı. 2017 yılının Nisan ayında kanalındaki bütün viedoları sildi, kapak ve profil fotoğrafı yerine siyah bir çubuk koydu. Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarını da sildi.

2019 yılında Toasty Time adıyla yeniden ortaya çıkardı. 2020'de Avustralya'ya taşındığını duyurdu. Twitch yayıncılığına geçeceğini bildirdi. Mayıs 2021'de annesini kaybedince ABD'ye döndü.