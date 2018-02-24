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  4. 24 Şubat 2018 15:01

Askeri üsse Taliban saldırısı: 18 ölü

Taliban militanları askeri üsse saldırdı. Saldırı sonucu 18 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri üsse Taliban saldırısı: 18 ölü
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki askeri üsse saldırısı sonucu 18 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban üyelerinin saldırısında 18 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin esir düştüğünü söyledi.

Veziri, Taliban kontrolüne geçen askeri üssün geri alınması için operasyon başlatılacağını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise 25 askerin öldürüldüğü, ikisinin esir alındığı iddia edildi.  

AA

askeri üs , taliban , afganistan
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