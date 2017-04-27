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  1. 27 Nisan 2017 18:39

Çin ABD'ye karşı harekete geçti !

ABD'nin Güney Kore'deki adımlarından sonra Çin de harekete geçti. Çin yeni silah ve ekipmanları test edeceklerini açıkladı.

Çin ABD'ye karşı harekete geçti !
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Çin, Güney Kore'ye konuşlandırılmasına başlanan ABD'nin THAAD'ına (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi) karşı yeni silah ve ekipmanları test edeceğini açıkladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında THAAD'a, yeni tür silahların denenmesiyle karşılık verileceğini söyledi.

ÇİN ABD'NİN YERLEŞTİRDİĞİ SİSTEME KARŞI

Kore Yarımadası'nın durumunun hassas ve karmaşık olduğunu belirten Yang, Çin'in bölgesel istikrarı korumak için yapıcı çalışmalar sergilediğini söyledi. THAAD'ın bölgedeki stratejik denge ve istikrara zarar verdiğini dile getiren Yang, Pekin yönetiminin söz konusu sisteme karşı olduğunu vurguladı.

GERÇEĞE DAYALI TATBİKATLA YENİ SİLAH VE EKİPMANLAR TEST EDİLECEK

Yang, ülkesinin ulusal güvenliğini ve bölge istikrarını koruma konusunda kararlı olduğunun altını çizerek, söz konusu sisteme karşı gerçek savaş senaryolarına dayalı tatbikat yapılacağını, yeni silah ve ekipmanların test edileceğini ifade etti.

GÜNEY KORE SİSTEMLERİN KURULUMUNA BAŞLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Güney Kore, dün yaptığı açıklamada, THAAD'ın bazı parçalarının 8 Mart'ta ülkeye ulaştığını ve sistemin kurulumunun başladığını duyurulmuştu. Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ın yıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı.

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