Cruise gemisinde karantinadaki yolculara ahlaksız teklif

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından geçen hafta karantinaya alınmıştı.

Yokohama Limanı'nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130'a çıktı. Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gemide 60 kişide daha koronavirüs teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

KARANTİNADAKİ YOLCULARA AHLAKSIZ TEKLİF

Miami merkezli porno sitesi, Diamond Princess isimli cruise gemisinde karantina altına alınan yolculara ücretsiz video kameralı ahlaksız bir öneride bulundu. Ünlü yetişkin internet sitesinin başkan yardımcısı Daryn Parker, binlerce yolcunun yalnızca virüs salgınından kaynaklı korkuyla değil, aynı zamanda can sıkıntısıyla da mücadele ettiğini söyledi. İnsan ilişkileri ya da aktiviteleri olmadan, sıkıntının artacağını belirterek, "Video kamera ile eğlenceyi güvenli ve kontrollü bir şekilde sunmayı teklif ediyoruz" dedi.