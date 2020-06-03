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  4. 03 Haziran 2020 08:43

Güney Kore'de Covid-19 ilacına onay çıktı!

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bir süredir corona virüsüyle mücadelede pozitif sonuçlar verdiği konuşulan remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdi.

Güney Kore'de Covid-19 ilacına onay çıktı!
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Corona virüsüne erken müdahale ederek etkisini ve yayılmasını yavaşlatan Güney Kore, Covid-19’un ilacıyla ilgili flaş bir karar aldı.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde lan remdesivir isimli ilacın ithalatına izin verdiğini duyurdu. Covid-19’un tedavisi için Gilead Sciences Inc. isimli şirketin geliştirdiği şirketin alınmasına izin veren kuruluş, diğer bakanlıklarla birlikte Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle de ortak bir şekilde çalışılacağını açıkladı.

Corona virüsüyle mücadelede önemli bir ilaç olarak öne çıkan remdesivir ile ilgili geçen hafta Güney Kore’de bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıda remdesivir isimli ilacın salgınla mücadelede pozitif sonuçlar elde ettiği belirtilmişti.

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